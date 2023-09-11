Новый микрорайон планируют начать строить в Глазове в 2024 году

На данный момент показатель обеспеченности жильем в Глазове находится на уровне 23,2 кв.м на человека. Фото: @konovaloovsn

В 2024 году в рамках реализации проекта «Левобережье-2» в Глазове начнут строительство нового микрорайона. Об этом ВКонтакте сообщил глава города Сергей Коновалов.

«Согласно городской стратегии, к 2030 году требуется более чем втрое увеличить темп ввода жилья. Это необходимо для прироста населения и обеспечения кадрами городских предприятий», – пояснил мэр.

К 2030 году власти планируют достигнуть показатель обеспеченности жильем в как минимум 25 кв.м на человека. Сейчас этот параметр находится на уровне в 23,2 кв.м.

В 2024 году начнется строительство первого дома в районе улиц Пехтина и Сибирская. Кроме того, рабочие продолжат стройку ЖК на улице Калинина.

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