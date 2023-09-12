В Шарканском районе Удмуртии назначили нового прокурора

Михаил Васильевич Иванов. Фото: Пресс-служба прокуратуры Удмуртии

11 сентября 2023 года официально представили в качестве прокурора Михаила Иванова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратур УР.

Михаил Васильевич Иванов родился в 1986 году в Устинове. Есть супруга и двое детей.

В прокуратуре работает с августа 2008 года. С октября 2019 года являлся заместителем прокурора Ленинского района в Ижевске.

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