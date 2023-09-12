Воткнул нож в грудь: в Удмуртии за убийство друга в колонию отправили пенсионера

Приговор в законную силу не вступил Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии по обвинению в убийстве на скамье подсудимых оказался 70-летний житель Селтинского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Жертвой осужденного стал его товарищ. В ходе разговора приятели что-то не поделили, и у них завязалась ссора, во время которой обвиняемый взял в руки нож и воткнул его в грудь потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Суд признал пенсионера виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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