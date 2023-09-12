Садовый участок сгорел в СНТ в Удмуртии 12 сентября

О пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

12 сентября в 4:40 в СНТ «Северный» Завьяловского района загорелся садовый участок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, возгорание началось на веранде дома, – здесь произошло короткое замыкание проводов. Пламя быстро распространилось по участку и в результате уничтожило садовый дом, веранду, гараж и сарай. Общая площадь пожара составила 79 кв.м.

Отмечается, что это самый серьезный случай возгорания из тех, что зарегистрировали за минувшие дежурные сутки. Всего с 11 на 12 сентября в регионе произошло 5 пожаров.

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