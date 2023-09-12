Водитель легковушки насмерть сбил 35-летнюю женщину в Ижевске

Женщина умерла до приезда скорой помощи. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

11 сентября в 20:00 на 13-м км Якшур-Бодьинского тракта в Ижевске произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

34-летний мужчина за рулем Nissan Juke сбил 35-летнюю женщину, которая вышла на проезжую часть с обочины. Пешеход была одета в темную одежду, на которой не было световозвращающих элементов.

В результате ДТП женщина скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи. Отмечается, что личность погибшей на данный момент не установлена.

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