Показатель заболеваемости ОРВИ в Удмуртии увеличился почти на 25%

Чаще всего болеют дети до 14 лет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 4 по 10 сентября 2023 года ОРВИ заразились 8 067 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

По сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости в республике возрос на 24,9%. Следует отметить, что наиболее подверженными ОРВИ являются дети в возрасте до 14 лет, среди которых было зафиксировано 5 134 случая заболевания. Это 63,6% от общего числа зарегистрированных случаев ОРВИ.

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