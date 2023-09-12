Зарезала ножом: женщина из Балезинского района убила своего сожителя

Женщина убила сожителя из-за ревности Фото: Амир Закиров

В Балезинском районе по обвинению в убийстве сожителя осудят 33-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

По данным следствия, 31 августа женщина выпивала в компании своего 31-летнего сожителя. В какой-то момент пара поссорилась из-за ревности. Обвиняемая схватилась за нож и воткнула его в грудную клетку потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В рамках расследования стражи порядка провели следственный эксперимент, а также допросили свидетелей и обвиняемую. Сейчас женщина находится в заключении под стражей.

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