Ущерб в 310 тысяч рублей: ижевчанин украл у женщины ювелирные украшения, убедив ее в том, что они прокляты

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде Фото: Мария Бакланова

47-летнего жителя Ижевска задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, мужчина украл у своей 41-летней знакомой украшения на общую сумму 310 тысяч рублей. Потерпевшая познакомилась с мошенником в интернете и несколько раз звала его в гости. В один из таких визитов подозреваемый заявил, что на золотых украшениях женщины наложена порча, и их необходимо срочно отнести к знахарю. Потерпевшая согласилась и передала приятелю несколько золотых колец, браслетов и цепочек. Подозреваемый пообещал вернуть украшения после проведения обряда, но спустя некоторое время он перестал выходить на связь и заблокировал женщину в соцсетях.

Полицейским удалось установить, что украденные украшения мужчина сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 6 лет колонии.

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