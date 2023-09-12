28-летний водитель умер в ДТП в Удмуртии 12 сентября

Водитель погиб на месте аварии. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

12 сентября в 2:00 на 14-м км трассы «Лубяны – Бажениха» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

28-летний мужчина за рулем Kia Rio не справился с управлением и съехал в кювет, где затем опрокинулся. От полученных во время аварии травм водитель скончался на месте. 19-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении, получила травмы. С ее слов, погибший мужчина был пьян.

По словам пассажира, водитель был пьян. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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