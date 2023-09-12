42-летний житель Ижевска угрожал полицейским с тростью и ножом

Сейчас обвиняемый находится в заключении под стражей. Фото: elements.envato.com

В Ижевске по обвинению в нападении на полицейского арестован 42-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

По данным следствия, 4 сентября полицейские приехали к дому мужчины, – на тот момент ижевчанин подозревался в краже, и стражам порядка нужно было проверить эту информацию. Обвиняемый отказался сотрудничать и ударил одного из полицейских тростью своего знакомого, а затем замахнулся ножом, угрожая при этом убийством. После этого мужчина попытался спрятаться в подъезде ближайшего дома, но в результате все равно был задержан.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сейчас обвиняемый находится в заключении под стражей.

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