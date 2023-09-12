Гастрономическая аллея, солнечная фотозона и фаер-шоу: в Удмуртии пройдет фестиваль рыжих

Выступление на фестивале 2022. Фото: взято из группы ВК «Рыжий фестиваль 2023»

16 сентября в 12:00 в парке Космонавтов Ижевска в 20-ый раз пройдет традиционный «Рыжий фестиваль».

Гостей массовых гуляний ожидает насыщенная развлекательная программа. В этот день пройдут гала-концерт и конкурсы «Рыжая мелодия» и « Мастер караоке». Кроме этого, на главной сцене ожидаются выступления творческих коллективов «Сережки» , «Забава», «Красивые», «Kingsback» и мужского квартета Удмуртской Государственной филармонии. Там же по традиции будет выбран «Самый Рыжий человек года».

На территории парка будут работать аниматоры, ходулисты, ростовые куклы и живые статуи. Откроется несколько гастрономических зон со множеством различных угощений. Гости смогут принять участие в различных конкурсах, мастер-классах и сделать фотографий в фотозоне «Рыжий подиум», где будет работать профессиональный фотограф.

Завершится фестиваль выступлением группы «Планка», фаер-шоу и праздничным тортом. Вход на фестиваль свободный. Приветствуется рыжие образы.

Афиша фестиваля Фото: взято из группы вк «Рыжий фестиваль 2023»

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