Глава СК РФ указал возбудить дело по факту плохой дороги к деревне в Удмуртии

Местные жители жаловались в различные инстанции, но это не дало результата. Фото: @nf_udmurtiya

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту отсутствия транспортного сообщения с деревней Можвай в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На качество дороги пожаловались местные жители в комментариях в аккаунте приемной председателя СК России. Из-за того, что дорога слишком узкая и находится в аварийном состоянии, автобусы к деревне не подъезжают. Из-за этого местным жителям, в том числе детям и пенсионерам приходится идти до ближайшей остановки пешком 3 км.

«Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли», – отмечают следователи.

Ранее Бастрыкин уже просил предоставить доклад по факту проверки информации о плохой дороге. Региональное отделение СК решило не возбуждать уголовное дело. На этот раз председатель ведомства дал указание возбудить уголовное дело, а также подготовить доклад об установленных в ходе расследования обстоятельствах, а затем – о результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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