На пост замминистра строительства Удмуртии назначена Ксения Гапеева

Ришат Ибрагимов и Ксения Гапеева. Фото: @id2197254

На пост заместителя министра строительства Удмуртии была назначена Ксения Гапеева. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил министр строительства и ЖКХ региона Ришат Ибрагимов.

12 сентября Гапеева приступила к работе руководителя блока тарифного регулирования в министерстве.

«Для ведомства – это человек не новый. Работаем с ней уже не первый год», – отметил Ибрагимов.

Ранее Гапеева занимала должность начальника управление тарифного регулирования в сфере электро– и теплоснабжения региона. По словам министра, за годы работы в ведомстве она научилась грамотно решать непростые и гиперответственные проблемы.

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