Способ получения статуса многодетной семьи изменится в Удмуртии

Изменения внесут в октябре 2023 года
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В октябре 2023 года в Удмуртии изменят способ получения статуса многодетной семьи. Об этом сообщает пресс-служба ЦУР республики.
Министерство социальной политики региона создаст единый реестр многодетных семей, выписка из которого будет подтверждать данный статус и признание малообеспеченными. Подача заявлений будет проходит на портале Госуслуги или в МФЦ.
После подачи заявления на Госуслуги придет выписка со сведениями об установлении статуса многодетной семьи или о признании малообеспеченными. Документ можно получить и в бумажном виде, но для этого нужно будет обратиться в МФЦ.
Удостоверения многодетной семьи, которые выдали до 1 октября 2023 года, будут действительны до окончания срока, указанного в удостоверении.
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