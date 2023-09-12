Способ получения статуса многодетной семьи изменится в Удмуртии

Изменения внесут в октябре 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В октябре 2023 года в Удмуртии изменят способ получения статуса многодетной семьи. Об этом сообщает пресс-служба ЦУР республики.

Министерство социальной политики региона создаст единый реестр многодетных семей, выписка из которого будет подтверждать данный статус и признание малообеспеченными. Подача заявлений будет проходит на портале Госуслуги или в МФЦ.

После подачи заявления на Госуслуги придет выписка со сведениями об установлении статуса многодетной семьи или о признании малообеспеченными. Документ можно получить и в бумажном виде, но для этого нужно будет обратиться в МФЦ.

Удостоверения многодетной семьи, которые выдали до 1 октября 2023 года, будут действительны до окончания срока, указанного в удостоверении.

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