Спасатели Удмуртии помогли выпавшему из моторной лодки мужчине

Упавший в воду рыбак был в спасательном жилете. Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

12 сентября 2023 года спасатели помогли мужчине, который выпал из лодки во время рыбалки на реке Кама в районе села Гольяны. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

Первыми на помощь мужчине бросились рыбаки, которые находились наподалеку от места инцидента. Они остановили двигатель лодки, а затем попытались вытащить рыбака из воды. К этому моменту на место уже прибыли спасатели. Они помогли доставить пострадавшего на берег.

Спасатели подчеркнули важность факта того, что рыбак был одет в спасательный жилет. Именно этот факт способствовал сохранению его жизни. Даже несмотря на холодную воду и возможные судороги, наличие спасательного жилета гарантировало, что рыбак оставался на плаву и не подвергался риску утонуть.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Спасатели вытащили обездвиженного мужчину из оврага в Удмуртии

На пост замминистра строительства Удмуртии назначена Ксения Гапеева

Приносит удачу: где в Ижевске можно погладить волшебного котика