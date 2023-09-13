ФАС Удмуртии возбудила дело о торгах, где цена за нефтяной участок подорожала в тысячу раз

В отношении компаний возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства Фото: Архив КП

ФАС Удмуртии возбудила дело о нарушении федерального закона «О конкуренции» в отношении участников торгов за нефтяной участок для добычи углеводородного сырья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для участия в аукционе было подано 4 заявки: ООО «Сал-ойл», ООО «УДС нефть», ООО «Флагман ойл» и ООО «Авангард». Стартовый размер платежа за пользование недрами составил 682 085 рублей, и за 21 минуту он увеличился в 1000 раз – до 693 млн. руб. Максимальную цену предложила компания ООО «Авангард», однако после завершения торгов участник отказался от оплаты платежа.

Сотрудниками службы было установлено, что главными соперниками на торгах были два картеля. Первый: ООО «Авангард» и группа лиц ООО «Флагман ойл» и ООО «Флагман инжиниринг», а второй: ООО «УДС нефть» и ООО «Сал-ойл».

Антимонопольная служба заключила, что реальной целью участников аукциона являлось «ограничение конкуренции для установления и поддержания цен на рынке углеводородного сырья». За нарушение законодательства в отношении компаний возбуждены дела.

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