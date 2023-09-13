На вид лет 16-17: Молодая девушка пропала в Ижевске 12 сентября

Яна Орлова. Фото: ПСО «Регион 18»

12 сентября в Ижевске начались поиски пропавшей Яны Орловой 2005 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18».

Примерно в 13:00 девушка вышла из дома на улице Садовая в поселке Старки и ушла в неизвестном направлении. Примерный рост подростка 165 см, среднего телосложения, выглядит на 16-17 лет. На момент пропажи девушка была одета в белую вязаную кофту не по размеру и белые сланцы. Отмечается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Если вы знаете что-либо о местонахождении девушки, просим вас сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18»: 8 951-195-29-71 или в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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