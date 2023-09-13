Трагически погиб хоккеист из Ижевска Андрей Федотов

Хоккеист Андрей Федотов. Фото: @izhstal

В Австрии трагически погиб уроженец Ижевска, хоккеист Андрей Федотов. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Подробности смерти спортсмена не разглашаются, но сообщается, что по факту его гибели ведутся следственные действия.

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Федотова.

СПРАВКА:

Андрей Федотов – воспитанник удмуртского хоккея (тренеры – А.Л. Казионов и Николай Дмитриевич Соловьев). Выступал за: «Ижсталь»: с 1986 по 1989 гг.; «Молот», Пермь: с 1989 по 1991гг.; «Крылья Советов», Москва: 91/92; «Спартак» Москва: 92/93 - 95/96. В составе «Спартака» Андрей Федотов провел 31 игру.

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