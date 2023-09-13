Одноэтажный дом загорелся на улице Халтурина в Ижевске 13 сентября

В пожаре никто не пострадал. Фото: МЧС Удмуртии

13 сентября в 7:52 на улице Халтурина в Ижевске произошел пожар в нежилом одноэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Общая площадь возгорания оценивается в 80 квадратных метров. Для тушения пожара на место происшествия было направлено 17 специалистов и 5 единиц техники. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причина возгорания уточняется.

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