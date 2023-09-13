Пятеро пострадали при столкновении автобуса и легковушки 13 сентября в Ижевске

Пострадавших доставили в больницу. Фото: МВД по Удмуртии

13 сентября в 7:00 на 10-м км трассы «Ижевск – Аэропорт» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, врезался в опору ЛЭП и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой», за рулем которой находился мужчина 1977 года рождения. Затем автобус съехал в кювет.

Как сообщает в своем телеграм-канале вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук, в ДТП пострадали 5 пассажиров автобуса – все женщины. С места аварии их доставили в РКБ №1. Сейчас все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

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