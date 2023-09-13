Мужчина выпал из окна многоэтажки на улице Максима Горького в Ижевске

Мужчина погиб. Фото: @izhevsk_online
13 сентября из окна многоэтажки на улице Максима Горького в Ижевске выпал мужчина. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Судя по снимкам, после падения мужчина не выжил. На место инцидента была вызвана полиция. Обстоятельства и причина трагедии уточняются.
Уточнением обстоятельств произошедшего занимается полиция. Фото: @izhevsk_online
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