Мужчина выпал из окна многоэтажки на улице Максима Горького в Ижевске

Мужчина погиб. Фото: @izhevsk_online

13 сентября из окна многоэтажки на улице Максима Горького в Ижевске выпал мужчина. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Судя по снимкам, после падения мужчина не выжил. На место инцидента была вызвана полиция. Обстоятельства и причина трагедии уточняются.

Уточнением обстоятельств произошедшего занимается полиция. Фото: @izhevsk_online

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