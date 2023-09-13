За кражу более 300 тысяч рублей в Удмуртии осудили 20-летнюю мошенницу из Питера

Девушка признала вину в совершении преступления Фото: Мария Бакланова

В Можге по обвинению в крупном мошенничестве осудили 20-летнюю девушку из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Весной 2023 года девушка вступила в преступную группу, которая занималась кражей денег у пожилых людей. Мошенники звонили пенсионерам и убеждали в том, что их родственники стали виновниками ДТП, и теперь им нужны деньги для снятия уголовной ответственности. Задачей осужденной было забирать деньги, которые потерпевшие передавали для спасения родных.

В мае 2023 года на домашний телефон женщине из Можги позвонила мошенница, претворилась ее дочерью и сказала, что стала виновницей смертельного ДТП. Якобы она переходила дорогу в неположенном месте, и из-за этого водитель легковушки врезался в столб, а его пассажир погиб. Для того чтобы потерпевший не возбуждал уголовное дело нужно было заплатить 900 тысяч рублей. Затем женщине позвонил мужчина, представился полицейским и подтвердил слова звонившей ранее девушки. Мошенник заявил, что дочь пенсионерки везут в операционную, и разговаривать она больше не может. Затем он попросил собрать вещи для родственницы потерпевшей в пакет и положить в него деньги. Названной суммы у женщины не было, поэтому она передала подъехавшей осужденной только часть – 315 250 рублей.

В судебном заседании девушка признала вину, но от дачи показаний отказалась. Суд признал мошенницу виновной по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Отмечается, что осужденная добровольно возместила нанесенный ущерб.

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