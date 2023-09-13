19 сентября в Удмуртии пройдет республиканский праздник в честь оружейников

Как проходил День оружейника в 2019 году Фото: Архив КП

19 сентября Ижевск отметит День оружейника. По традиции, все начинается в 9:00 с возложения цветов к Вечному огню, бюстам М.Т. Калашникова и Д.Ф. Устинова, к памятным доскам оружейников, стелле «Ижевск – город трудовой доблести» и памятнику ижевским оружейникам.

Затем гостей праздника ждет выставка военной техники и ретроавтомобилей. Предприятия «Купол», концерн «Калашников» и «Аксион-холдинг» представят образцы как действующей военной техники, так и техники, которая производилась на заводах в период Великой Отечественной войны. Выставка пройдет в районе Центральной площади, захватив улицу Наговицына и парковку Дома правительства Удмуртии.

Концерн «Калашников» впервые представит продукцию дивизиона специальных машин, предназначенных для блокирования неорганизованного движения правонарушителей и противодействия лицам, нарушающим общественный порядок, – контрольно-проверочная машина 9В945 и машина «Стена». Выставка будет работать 3 дня: с 19 по 21 сентября.

Днем на Центральной площади города откроется фотовыставка « Завод – это модно» (0+). На выставке будут представлены фотографии 28 молодых специалистов различных оборонно-промышленных предприятий Удмуртии в их профессиональном образе и с хобби (спорт, танцы, вокал и даже байкерское увлечение). Герои выставки будут присутствовать рядом со своими портретами, так что будет возможность сравнить портреты с оригиналом и задать молодым специалистам вопросы.

В 17:00 в парке Тишино, Рябиновом сквере и в сквере оружейника Драгунова пройдет РЯБИНАfest (0+). Название для фестиваля выбрано не случайно. В Ижевске растет очень много рябины, и раньше блюда из этой ягоды были в каждом доме: рябиновое варенье, пироги и другие сладости. За такую любовь к рябине ижевчан прозвали «рябинниками».

В рамках праздника запланирована концертная программа с участием различных творческих коллективов. Кроме этого, в специальных зонах гости парка и скверов смогут увидеть варку варенья из рябины и поучаствовать в мастер-классах.

Закончится День оружейника мультимедийным представлением «Ижевск – город оружейников». В 20:00 зрителей будет ожидать театрализованные зарисовки, связанные с историей: основание Ижевска, город в период Великой Отечественной войны, Ижевск советского периода. Кульминацией празднования станет лазерное шоу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

ФАС Удмуртии возбудила дело о торгах, где цена за нефтяной участок подорожала в тысячу раз

Трагически погиб хоккеист из Ижевска Андрей Федотов

Пятеро пострадали при столкновении автобуса и легковушки 13 сентября в Ижевске