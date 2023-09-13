Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ижевском выросло до 6 человек

Все пациенты направлены на амбулаторное лечение. Фото: МВД по Удмуртии

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой на трассе «Ижевск – Аэропорт» выросло до 6 человек. Об этом в телеграме сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Напомним, утром 13 сентября водитель автобуса не справился с управлением и врезался сначала в опору ЛЭП, а затем в проезжающую мимо легковушку. Пассажиры, которые получили травмы, были доставлены в РКБ №1.

«В больнице всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное», – отметила Пинчук.

Сейчас все пациенты направлены на амбулаторное лечение, никто из них не нуждается в госпитализации.

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