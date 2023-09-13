Умер гендиректор «Завода пластмасс» в Ижевске Игорь Барашенков

Барашенков Игорь Васильевич. Фото: АО «Ижевский завод пластмасс»
12 сентября в Ижевске скончался генеральный директор АО «Ижевский завод пластмасс» Игорь Барашенков. Об этом «КП – Ижевск» сообщила пресс-служба предприятия.
«Наш коллектив понес невосполнимую потерю в лице искреннего, мудрого и ответственного руководителя. Неоценимо высок тот вклад, который Игорь Васильевич внес в развитие промышленности республики и сегодняшнего Ижевского завода пластмасс», – отметили коллеги погибшего.
Прощание с Игорем Барашенковым пройдет 13 сентября в 16:00 в Республиканском центре ритуального обслуживания по адресу Гольянский поселок, 8а.
Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает искренние соболезнования родственникам и близким погибшего.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
ФАС Удмуртии возбудила дело о торгах, где цена за нефтяной участок подорожала в тысячу раз
Трагически погиб хоккеист из Ижевска Андрей Федотов
Пятеро пострадали при столкновении автобуса и легковушки 13 сентября в Ижевске