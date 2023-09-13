Умер гендиректор «Завода пластмасс» в Ижевске Игорь Барашенков

Барашенков Игорь Васильевич. Фото: АО «Ижевский завод пластмасс»

12 сентября в Ижевске скончался генеральный директор АО «Ижевский завод пластмасс» Игорь Барашенков. Об этом «КП – Ижевск» сообщила пресс-служба предприятия.

«Наш коллектив понес невосполнимую потерю в лице искреннего, мудрого и ответственного руководителя. Неоценимо высок тот вклад, который Игорь Васильевич внес в развитие промышленности республики и сегодняшнего Ижевского завода пластмасс», – отметили коллеги погибшего.

Прощание с Игорем Барашенковым пройдет 13 сентября в 16:00 в Республиканском центре ритуального обслуживания по адресу Гольянский поселок, 8а.

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает искренние соболезнования родственникам и близким погибшего.

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