Гороскоп на день: 14 сентября Рыбы обретут удачу, а Девы – независимость

В вашу жизнь войдет магия Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на четверг для всех знаков зодиака.

Овен

Не стоит полагаться на добрые отношения в этот день. Ваша жизнь сейчас целиком и полностью зависит от принятых вами решений и действий. Сохраняйте спокойствие. Вокруг вас много интересных и волнительных событий. Не пропустите их.

Телец

Потребуется немало времени для того, чтобы разобраться с возложенными на вас обязанностями. Будьте готовы искать компромиссы и приходить к общему пониманию с вашими деловыми партнерами.

Близнецы

Стоит задуматься о своем поведении. Стремясь к общению, вы неоднократно нарушаете правила. Это задевает окружающих вас людей. Будьте осторожны со своими словами, иначе вы рискуете лишиться многого.

Рак

Будьте готовы к кардинальным переменам. Не бойтесь рисковать и проявлять инициативу в делах. Стремление обрести духовную свободу позволит вам справиться с наболевшим.

Лев

Ваша энергия бьет ключом. Направьте ее в мирное русло. Вы можете вдохновлять других. Сегодня ваше мнение имеет особый вес.

Дева

Будьте внимательны, когда дело касается рабочего процесса. Стремитесь к совершенству во всем. Не забывайте о том, что важно лично для вас. Если на пути встали серьезные преграды, решайте проблему, исходя из личных интересов.

Весы

Ваша темная сторона рискует выйти на свободу в этот день. Не поддавайтесь влечению порочных желаний. Помните о своем долге. Ваша жизнь и репутация зависят только от вас.

Скорпион

Вы сумеете справиться со своими эмоциями. Чувство собственной уязвимости скоро пройдет. Используйте свою интуицию, чтобы справиться с возможными проблемами. Доверьтесь своим инстинктам.

Стрелец

Жизненная энергия поможет вам справиться с любыми жизненными неурядицами. Не бойтесь брать на себя ответственность. Страх перед неизвестным нормален. В ваших интересах его преодолеть как можно скорее.

Козерог

Вам может потребоваться настойчивость, чтобы достичь своих целей. Используйте свой опыт и знания. Будущее не за горами.

Водолей

У вас получится заполучить в свое распоряжение большое количество новых знаний. Не стесняйтесь задавать вопросы и искать ответы на них. В будущем это вам может пригодиться. Но не зацикливайтесь на чем-то одном. Расширяйте кругозор.

Рыбы

Ваша чуткость поможет вам справиться со всеми невзгодами, что встанут на вашем пути. Общение с семьей поможет вам вернуть себе душевное равновесие и поймать удачу за хвост.

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