Три подпольных казино незаконно работали в Ижевске

Подпольные игорные дома находились на улицах Клубная, К. Маркса и Советская в Ижевске. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

По обвинению в незаконной организации азартных игр в Ижевске осудили двух женщин и троих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

В период с 1 июня по 20 сентября 2022 года 30-летний мужчина из Завьяловского района открыл в Ижевске три подпольных казино. Игорные дома располагались на улицах Клубная, К. Маркса и Советская. Работу администраторов в заведениях выполняли четверо его знакомых. Посетители казино платили им деньги и получали доступ к запрещенным азартным играм в интернете.

В рамках расследования стражи порядка допросили свидетелей и провели обыски в квартирах обвиняемых и в подпольных казино. Были изъяты деньги и техника.

Суд признал группу сообщников виновными по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору) и приговорил к условному лишению свободы.

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