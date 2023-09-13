С погибшим на СВО бойцом Михаилом Жуйковым простились в Удмуртии

Михаил Жуйков. Фото: @golovinuva
13 сентября в Увинском районе простились с погибшим в зоне СВО бойцом Михаилом Жуйковым. Об этом ВКонтакте сообщил глава муниципалитета Владимир Головин.
Похороны военнослужащего прошли со всеми воинскими почестями. Проститься с Михаилом пришли его родные и близкие.
Администрация района, а также совет депутатов муниципалитета выразили семье военнослужащего искренние соболезнования. Власти оказывают родным бойца всю необходимую помощь.
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