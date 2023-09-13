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НовостиОбщество13 сентября 2023 11:25

Остановку транспорта запретят в районе УФСИН на улице Ленина в Ижевске

На участке установят ряд предупредительных дорожных знаков
Виола Романова
Схема установки дорожных знаков. Фото: администрация Ижевска

Схема установки дорожных знаков. Фото: администрация Ижевска

Остановку транспорта запретят в районе здания №172 по улице Ленина в Ижевске. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков.

На участке установят ряд дорожных знаков. В том числе «Остановка запрещена», «Зона действия (40м)» и «Работает эвакуатор». Контроль за выполнением работ возложили на управление благоустройства и охраны окружающей среды администрации муниципалитета.

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