Чаще всего жители России сталкиваются с дискриминацией на работе из-за возраста

Всего в исследовании приняли участие 2,3 тыс. человек. Фото: elements.envato.com

56% россиян в 2023 году столкнулись с дискриминацией на работе из-за возраста. Об этом сообщает RT, ссылаясь на исследование центра «Зарплаты.ру».

Другими параметрами для ущемления стали семейное положение (32%), пол (27%), ограничения по здоровью (21%), внешность (18%), национальность (13%), а также политические и религиозные убеждения (7% и 5%).

Предвзятое отношение на работе также вызывало наличие детей (52%), возможная беременность сотрудницы (17%) и отсутствие детей (11%). По данным экспертов, такие претензии чаще всего встречаются в сферах промышленности, автобизнеса и строительства. Пол сотрудника нередко становится проблемой при работе в строительстве, промышленности, энергетике и IT-сфере.

Всего в исследовании приняли участие 2,3 тыс. россиян в возрасте от 25 до 55 лет.

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