Житель Удмуртии заплатит 300 тысяч за причинение морального вреда

300 тысяч за нападение быка. Фото: архив КП

В октябре 2021 года, как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, на жителя Якшур-Бодьинского района напал бык. В результате чего был причинен вред здоровью. В районный суд пострадавший подал исковое заявление на хозяина быка за ненадлежащий контроль животного. Пострадавший просил компенсацию за моральный вред в размере 1 млн рублей. Ответчик лишь косвенно признал свою вину и был готов заплатить только 5 тысяч рублей.

Суд изучил все материалы дела, выслушал обе стороны и частично удовлетворил исковые требования в размере 300 тысяч рублей. Так как хозяин быка не принял всех необходимых мер безопасности, которые исключили бы возможность его нападения.

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