Ребенка на детском самокате сбили на тротуаре по улице Холмогорова в Ижевске

Ребенок был на самокате. Фото: архив КП

Инцидент произошел около 18 часов 13 сентября по улице Холмогорова. По предварительным данным, на тротуаре ребенка на самокате сбили велосипедисты. Об этом сообщает Инцидент Ижевск [Регион-18].

Скорая помощь приехала через 5 минут и своевременно оказала помощь пострадавшему. Велосипедисты ждали медиков с мамой и ребенком.

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