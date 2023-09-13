Строительство нового стадиона для школы №16 в Ижевске закончат в октябре

На стадионе обустроят несколько спортивных зон

В школе №16 Ижевска идет строительство нового стадиона.

«Через 2 года нашей школе исполняется 50 лет, и в течение этого времени старый стадион, конечно, изрядно износился», – рассказывает директор учебного заведения Жанна Таранникова.

На реализацию проекта было выделено 57 млн рублей, из них 27 млн поступили из бюджета Ижевска и 25 млн – из средств республиканского и федерального бюджетов. На эти деньги на стадионе обустроят несколько зон: площадку с тренажерами, веревочный парк, волейбольную, баскетбольную и футбольную площадки с трибунами, а также беговую дорожку. На тренажерах будут размещены QR-коды, просканировав которые можно будет узнать инструкцию по их использованию.

Подрядчик заверил, что строительство закончат к концу октября. Заниматься спортом на стадионе смогут не только ученики, но и горожане. Для них будет разработан специальный график посещения.

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