40-летнего жителя Удмуртии осудят за попытку дать взятку полицейскому

Мужчина попытался дать взятку в размере 90 тысяч рублей Фото: Архив КП

За попытку дачи взятки сотруднику полиции в Удмуртии осудят 40-летнего жителя деревни Пытцам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

По данным следствия, 18 августа 2023 года в селе Малая Пурга пьяного мужчину остановили сотрудники Росгвардии. Для того чтобы избежать административной ответственности за нарушение ПДД, водитель предложил стражу порядка 90 тысяч рублей за несоставление протокола.

Уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки) направлено в суд. Мужчине грозит до 8 лет колонии.

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