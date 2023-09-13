Отпуск известных уроженцев Удмуртии: мексиканские каникулы, новая пассия, автопутешествие по России

Фото: коллаж редакции КП

Всегда интересно подглядеть, как живут другие люди, а особенно, если это звезды. Рассказываем, как и где известные уроженцы Удмуртии провели свои отпуска. Оказывается, некоторые и вовсе не отдыхали.

Сергей Гилев: вместо отпуска – многочисленные съемки

Фото: vokrug.tv

Российский актер, уроженец Ижевска Сергей Гилев нарасхват. В последнее время его можно увидеть едва ли не в каждом новом сериале или фильме. Например, в таких как «Фишер» (18+) или «Актрисы» (18+). Летом с его участием на экраны вышел фильм «Кентавр» (18+). И сейчас он постоянно занят на съемках.

О его личной жизни можно узнать лишь из интервью – актер почти не появляется в социальных сетях. Так вот выяснилось, что в конце прошлого года у Сергея родился сынишка, поэтому все свое свободное время он посвящает ему.

Елизавета Туктамышева: в Мексике купалась с акулами

Фото: соцсети Елизаветы Туктамышевой

Елизавета Туктамышева, мастер спорта России международного класса, заслуженный мастер спорта России, уроженка Глазова, фигуристка, выступающая в одиночном катании, летом не только работала, но и активно отдыхала. Она вместе со своим тренером Алексеем Мишиным съездила в Мексику. Сначала были мастер-классы и занятия по фигурному катанию, а потом – отдых, отдых и еще раз отдых.

Фото: соцсети Елизаветы Туктамышевой

Лиза побывала на пирамидах Солнца и Луны и съездила в Канкун. В программе были экскурсии, шопинг и дегустация различных напитков в барах. А еще спортсменка решилась поплавать вместе с акулами – говорит, понравилось!

Все свои приключения Лиза собрала в видео на YouTube.

После такого активного отдыха фигуристка уехала в Сочи. Но там она не только загорает и наслаждается морем, но и выступает в шоу Ильи Авербуха.

Фото: соцсети Елизаветы Туктамышевой

Иван Черезов: автопутешествие по России

Фото: соцсети Ивана Черезова

Вице-спикер Госсовета Удмуртии Иван Черезов, в прошлом прославленный биатлонист, все лето усердно трудился. А в августе взял отпуск и вместе со своей семьей отправился в путешествие по России.

«Путешествуем всей семьей по России на автомобиле! Коллекционируем фотографии с Кремлем. Были уже в Казани, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде. Доехали до главного Кремля страны. В Москве была отличная погода. Всей семьей погуляли по главным улицам столицы!» – такой пост выложил Черезов у себя в соцсетях.

Дмитрий Пермяков: новая любовь и новые песни

Фото: соцсети Дмитрия Пермякова

Участник шоу «Голос» и «Песни на ТНТ» из Ижевска Дмитрий Пермяков этим летом менялся. Его волосы стали длиннее, а песни по звучанию теперь больше походят на рок нежели поп. Летом он написал несколько новых треков, которые активно продвигал в соцсетях. А еще – Дима влюбился! О чем тоже поспешил сообщить своим подписчикам.

Фото: соцсети Дмитрия Пермякова

«Лето гастрольное, вчера вернулся из Сочи, до этого мы с командой были в Питере, в Курске, в Нижнем Новгороде, а завтра отправляюсь снова на гастроли на юг страны», – написал музыкант.

Алина Загитова: отпуск в Дубае

Фото: соцсети Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова летом приняла участие в ПМЭФ, активно рекламировала разные товары, выступала в ледовых шоу, ездила к родным в Ижевск и выкладывала фотографии с дачи с лопатой, тренировалась и занималась на вейксерфе. Есть данные, что еще девушка опять нарушила правила дорожного движения в столице России.

Фото: соцсети Алины Загитовой

В настоящий отпуск на море спортсменка съездила в мае. Для отдыха выбрала Дубаи, где гладила котиков, фотографировала то, что ест, и снималась в красивых купальниках.

Евгений Гор: без Бабкиной в Стамбуле

Фото: соцсети Евгения Гора

Информация о расставании певца из Ижевска Евгения Гора и народной певицы, телеведущей Надежды Бабкиной до сих пор не подтверждена, но отпуск они проводят раздельно. Бабкина отдыхает в Крыму.

А вот Гор этим летом успел побывать в Ростове, а теперь путешествует по Турции. В любимых стамбульских магазинах экс-ижевчанин покупает пахлаву, а еще у себя в соцсетях активно рассуждает о «пустой молодежи» в сфере шоу-бизнеса.

Татьяна Зыкина: не отпуск, а концерты

Фото: соцсети Татьяны Зыкиной

Еще одна певица, которая отпуску предпочла работу, – Татьяна Зыкина. Девушка родилась и выросла в столице Удмуртии, но уже много лет живет в Москве. Этим летом Татьяна провела несколько акустических концертов. Также певица засветилась в интервью, в котором очень подробно и обстоятельно рассказала о том, какие духи и запахи предпочитает.

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