Ограничения по пользованию электросамокатами введут в Ижевске

Слушания по внесению поправок в правила прошли 13 сентября Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

13 сентября в Ижевске прошли слушания, на которых решались изменения в правилах размещения и пользования электросамокатами. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Поправки запретят оставлять электросамокаты на следующих территориях:

– велодорожки

– велопешеходные дорожки

– остановки общественного транспорта, а также на расстоянии менее 5 метров от границ посадочных площадок

– тротуары и пешеходные дорожки шириной менее 1,5 метров

– рядом с памятниками, мемориалами, монументами, местами воинских захоронений, а также в радиусе не менее 25 метров от указанных объектов

– на расстоянии менее 5 метров до границы пешеходного перехода

– на расстоянии менее 10 метров перед входными группами в здания

– в арках зданий, на клумбах, газонах, цветниках и иных озелененных территориях

– на детских и спортивных площадках

– в пределах треугольника видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог.

Напомним, в 2023 году в ПДД внесли правила пользования электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности. Ранее «Комсомолка» разбирала эти нововведения в законодательстве.

Также будут разработаны изменения в правила благоустройства города. Это необходимо для снижения рисков вреда здоровью, связанных с использованием СИМ.

Замечания и предложения, которые поступили во время публичных слушаний, будут рассмотрены 28 сентября, на сессии Городской думы.

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