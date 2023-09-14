Страдающий Альцгеймером пенсионер пропал в Ижевске

Корепанов Евгений Иванович. Фото: поисково-спасательный отряд Ижевска

13 сентября в Ижевске пропал Евгений Корепанов 1950 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда столицы Удмуртии.

Примерно в 20:00 пропавший мужчина приехал с супругой на городской автовокзал и вскоре пропал из виду. Примерный рост пенсионера 175 см, волосы седые. На момент пропажи Евгений был одет в черную толстовку и светлую кепку. Отмечается, что мужчина прихрамывает на правую ногу и страдает Альцгеймером.

Мужчина прибыл на автовокзал в Ижевске 13 сентября в 20:00. Фото: поисково-спасательный отряд Ижевска

Если вы знаете, где сейчас может находиться пропавший пенсионер, сообщите об этом по телефону ДПСО Ижевск 8 (982) 795 93-91, на горячую линию поисковых отрядов Удмуртии 8 800 222 93 91 или в полицию 02.

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