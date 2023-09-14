Плюсы и минусы работы в удаленном формате назвали работодатели России

64% российских работодателей не разрешают своим сотрудникам трудиться из дома
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
64% российских работодателей не разрешают своим сотрудникам трудиться из дома. Об этом сообщает RT, опираясь на результаты опроса сервиса «Работа.ру».
В то же время 26% начальников позволяют сотрудникам работать в гибридном формате и только 10% – полностью уходить на удаленку. Из них 68% отметили, что не хотели бы возвращать сотрудников в офис и для этого есть ряд причин, в том числе повышение эффективности подчиненных, а также отсутствие опозданий и необходимости аренды офиса.
А вот противники удаленки отмечают, что работа из офиса помогает сплоченности коллектива и упрощает контроль за эффективностью кадров.
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