Плюсы и минусы работы в удаленном формате назвали работодатели России

64% российских работодателей не разрешают своим сотрудникам трудиться из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

64% российских работодателей не разрешают своим сотрудникам трудиться из дома. Об этом сообщает RT, опираясь на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

В то же время 26% начальников позволяют сотрудникам работать в гибридном формате и только 10% – полностью уходить на удаленку. Из них 68% отметили, что не хотели бы возвращать сотрудников в офис и для этого есть ряд причин, в том числе повышение эффективности подчиненных, а также отсутствие опозданий и необходимости аренды офиса.

А вот противники удаленки отмечают, что работа из офиса помогает сплоченности коллектива и упрощает контроль за эффективностью кадров.

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