На разработку нового Генплана Ижевска выделят 20 млн рублей

Закупка размещена 12 сентября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

20 млн рублей выделят власти Ижевска на разработку нового Генплана по развитию города. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В списке задач подрядчика разработка проекта нового генерального плана и редакция правил пользования землей и застройки. Кроме того необходимо будет составить программу по развитию социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур.

Целями разработки нового Генплана указаны оптимизация функционального использования городских территорий, повышение экологической безопасности, создание рациональной транспортной инфраструктуры и др. Заявки принимаются до 2 октября 2023 года.

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