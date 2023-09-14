Нужно ли оплачивать проезд в транспорте Ижевска за первоклассника

Оплачивать проезд за ребенка в возрасте 7 лет не нужно. Фото: elements.envato.com

В редакцию «КП –Ижевск» обратилась читательница Людмила с вопросом об оплате проезда за первоклассника.

«Мой внук пошел в 1 класс, ему 7 лет. И в автобусе у меня попросили оплатить за него проезд. Я оплатила. Обратно из кружка поехали на трамвае, и там кондуктор спросила, сколько лет мальчику и за проезд денег не взяла. Так все-таки, с какого возраста нужно платить за ребенка?» – спросила ижевчанка.

За разъяснением мы обратились в ИжГЭТ. Вот что там ответили:

«В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» при проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа, пассажир имеет право перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном сообщении детей в возрасте не старше семи лет без предоставления отдельных мест для сидения».

В свою очередь Министерство транспорта РФ эту формулировку разъясняет таким образом:

«Согласно п. 1 ст. 192 Гражданского кодекса Российской Федерации, срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. Таким образом, пассажир имеет право перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном сообщении детей без предоставления отдельных мест для сидения не достигших возраста 8 лет. При совершении поездки, согласно п. 69 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом от 01.10.2020 № 1586, контролеры вправе потребовать предъявления документов, подтверждающих возраст ребенка (свидетельство о рождении или паспорт одного из родителей с записью о рождении ребенка)».

Подытожим: если вашему ребенку 7 лет, то оплачивать проезд за него не нужно. Но необходимо обязательно иметь при себе документы, подтверждающие возраст ребенка. Также по правилам дети до 8 лет не должны занимать отдельное место для сидения.

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