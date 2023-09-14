Двух жителей Удмуртии осудили за организацию фиктивных браков с иностранцами

Мужчин приговорили к условному сроку лишения свободы Фото: Константин ИВШИН

Канал незаконной легализации иностранцев в РФ пресекли полицейские Удмуртии. По обвинению в его организации осудили двух жителей Глазовского района. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Мужчины помогали гражданам других стран заключать фиктивные браки с россиянками и таким образом получать гражданство. Суд признал сообщников виновными и приговорил к двум годам и 10 месяцам и трем годам лишения свободы условно. Решение суда вступило в законную силу.

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