40-летнего мужчину насмерть сбили на трассе под Ижевском

По факту ДТП проводится расследование. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

13 сентября в 23:04 на 13-м км дороги «Ижевск – Якшур-Бодья» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

70-летний пенсионер за рулем авто Mitsubishi Outlander сбил 40-летнего пешехода. По предварительным данным, мужчина вышел на дорогу перед близко идущим транспортом. Отмечается, что погибший был одет в темную одежду без светоотражающих элементов. По факту дорожной аварии проводится расследование.

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