Колбаса и замороженная курица подорожали в Удмуртии за неделю

Цены на шампунь снизились на 4,7% Фото: Мария Бакланова

С 5 по 11 сентября в Удмуртии наблюдались изменения в ценах на продукты и товары. Об этом информирует Удмуртстат.

За эту неделю стоимость вареной колбасы выросла на 27,50 руб. Также отмечается увеличение цен на 24,32 руб. на фруктовые консервы для детского питания, на 5,81 руб. – на замороженные курицы и на 2,56 руб. – на помидоры. В то же время цены на детские овощные консервы упали на 26,07 руб. Также полукопченая колбаса подешевела на 22,57 руб., яблоки – на 7,21 рубля, а макароны – на 3,04 руб.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости отмечается увеличение цен на 3,5% на зубную пасту и на 2,1% на туалетное мыло. А вот цены на шампунь снизились на 4,7%.

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