24 жителя Удмуртии утонуло за лето 2023 года

Всего в этом году в Удмуртии санкционировано работали 23 пляжа. Фото: elements.envato.com

За время купального сезона 2023 года на водоемах Удмуртии погибло 24 человека, в том числе трое детей. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, уменьшение по погибшим составило 7 человек.

Дети тонули из-за того, что купались без присмотра взрослых, неумения плавать и купания в несанкционированных местах. А гибель взрослых чаще всего была вызвана употреблением алкоголя и несоблюдением мер безопасности.

Патрулированием пляжей занимались 13 спасательных постов, 6 из них были созданы добровольцами. Всего в этом году санкционировано работали 23 пляжа, это на 5 больше, чем в предыдущем.

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