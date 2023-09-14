В Ижевске состоялась премьера спектакля «Дом, где живет любовь»

Спектакль является благотворительным. Фото: Наиль Зиятдинов

12 сентября в Ижевске прошла премьера спектакля «Дом, где живет любовь». Это совместный социальный проект Государственного русского драматического театра Удмуртии и благотворительного фонда «Дом Друзей» (12+).

Билеты на премьеру были бесплатными, и насладиться зрелищем мог любой желающий. В течение часа в теплой и приятной атмосфере актеры со сцены рассказывали историю о любви и понимании.

«Очень легкий и трогательный спектакль. Не очень люблю музыкальные постановки, но тут осталась в полном восторге. И в конце спектакля, на финальной песне, вдруг поняла, что плачу. Что ужасно соскучилась по мужу», – поделилась впечатлениями Анастасия.

Во время подготовки к показу спектакля все члены команды: и актеры, и работники сцены, и хореографы, выкладывались на максимум своих возможностей. Многие из актеров являются выпускниками Казанского института культуры. Для них «Дом, где живет любовь» является дебютным проектом.

После показа спектакля в Ижевске организаторы планируют вывести «Дом, где живет любовь» и в другие города, в том числе Глазов, Сарапул, Можга, Воткинск, Завьялово и Ува.

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