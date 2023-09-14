Забил кухонной скалкой: мужчина из Глазова убил собутыльника из-за ревности

Ближайшие 8 лет мужчина проведет в колонии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

35-летнего жителя Глазова осудили по обвинению в убийстве приятеля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

Трагедия произошла 4 марта 2022 года. Обвиняемый и его сожительница выпивали в квартире у своего друга. Во время разговора мужчина приревновал свою пару к собутыльнику и начал с ним ссору, которая затем переросла в драку. После осужденный схватился за кухонную скалку и забил приятеля до смерти.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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