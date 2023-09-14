Прокуратура Ижевска проверит законность сбора взносов с родителей в школе №19

Родители пожаловались на попечительский совет в соцсетях Фото: Мария Бакланова

Прокуратура Удмуртии организовала проверку исполнения ижевской школой №19 законодательства об образовании и благотворительной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появился пост с возмущением родителей детей, которые учатся в этой школе. Попечительский совет учебного учреждения заявил, что в обязанности родителей входит оплата взносов в бюджет органа управления.

«Очень часто на собраниях родители задают один и тот же вопрос: «Почему мы должны платить взносы в попечительский совет?» Не должны, просто это ваша теперь обязанность. На основании Устава попечительского совета», – заявили в попсовете школы.

По результатам проверки, при наличии оснований, прокуратура примет комплекс мер реагирования.

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