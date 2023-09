Светомузыкальное шоу фонтанов прошло на Центральной площади Ижевска 13 сентября

Мероприятие прошло на Центральной площади Ижевска. Фото: udmurt.ru

13 сентября, отмечая День программиста, айтишники Ижевска запрограммировали светомузыкальный фонтан на Центральной площади. Об этом сообщила пресс-служба правительства Удмуртии.

«Сегодня 256-й день года, а значит, день программиста. В свой праздник IT-компании сделали городу подарок – разработали новые композиции для светомузыкального фонтана», – отметил глава региона Александр Бречалов.

Пять команд программистов написали специальные программные коды для управления водными эффектами фонтанов. Фонтаны«станцевали» под такие песни, как «Show must go on» группы Queen, «Лесник» группы Король и Шут, «Имперский марш» из «Звездных войн», «From the Dark» ижевского автора Decras, а также вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Победу в конкурсе одержала команда «Sky.NET», которая смогла запрограммировала фонтан под ритм «Имперского марша». Второе и третье места заняла команда «Чат создали вчера» с программами «Carol of the bells» и «From the Dark». В качестве призов команды-победители получили денежные награды.

