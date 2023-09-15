Народная артистка Удмуртии Марина Кузнецова скончалась в Ижевске

Марина Кузнецова ушла из жизни в Ижевске. Фото: театр оперы и балета Удмуртии

В Ижевске скончалась Народная артистка Удмуртии Марина Кузнецова. Это произошло 14 сентября, сообщили в театре оперы и балета.

«Для театра ее личность – целая эпоха. Трудно переоценить ее влияние на становление балетной труппы театра. Высочайший профессионализм и человеческие качества сделали ее одной из самых ярких и уважаемых персон, представляющих культуру Удмуртии», - говорится в сообщении театра.

Марина Кузнецова родилась в Воронеже в 1961 году, окончила Воронежское хореографическое училище. Сначала работала солисткой Красноярского театра оперы и балета, где стала самой молодой Жизелью страны и самой молодой Одеттой-Одиллией.

Марина Кузнецова. Фото: театр оперы и балета Удмуртии

В Ижевске начала работать в 1989 году. Она исполняла ведущие партии почти во всех спектаклях того времени. В 1996 году, еще продолжая танцевать, Кузнецова возглавила балетную труппу театра.

В последние годы балерина была балетмейстером, работала репетитором.

«Успехи театра оперы и балета во многом связаны с колоссальным вкладом Марины Николаевны в его развитие», – подчеркнули в театре.

Информацию о том, где пройдет прощание с Мариной Кузнецовой, сообщат позднее.

Редакция КП-Ижевск выражает соболезнования близким и родным балерины.

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