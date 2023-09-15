Пожилого мужчину спасли из пожара в квартире пятиэтажного дома в Удмуртии

При пожаре никто не пострадал. Фото: МЧС Удмуртии

14 сентября в 13:40 в селе Чур Якшур-Бодьинского района произошел пожар, – горела квартира в пятиэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По приезде пожарные увидели, как мужчина 1959 года рождения стоял на балконе и просил о помощи. Водитель служебной машины быстро среагировал и установил трехколенную лестницу к окну нужной квартиры. Благодаря этому пожилой мужчина остался жив, и в инциденте никто не пострадал.

Общая площадь пожара составила 43 кв.м. Пламя повредило внутреннюю отделку квартиры и часть имущества. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

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